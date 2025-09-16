В Подмосковье состоялся первый областной фестиваль пилотирования FPV-дронов

В конькобежном центре Коломны прошел первый областной фестиваль пилотирования FPV-дронов для подростков и молодежи «Эра дронов». Мероприятие организовано по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и посвящено памяти участника специальной военной операции, Героя России Евгения Фадина. Об этом сообщает пресс-служба фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Фестиваль собрал около 1 тыс. участников со всего Подмосковья. Организатором выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области при поддержке Главного командования Военно-космических сил РФ.

Особое внимание было уделено патриотической составляющей фестиваля. В мероприятии приняли участие ветераны СВО Даниял Тотразов и Станислав Федоров, их семьи, семьи погибших и пропавших без вести военнослужащих, а также социальные координаторы и руководство филиала Фонда «Защитники Отечества» по Московской области. Присутствие близких героев стало важной частью сохранения памяти и преемственности поколений.

«Подобные мероприятия наглядно демонстрируют, как современные технологии могут служить инструментом патриотического воспитания. Особенно ценно, что фестиваль проходит в память о Герое России Евгении Фадине, который своей жизнью и службой показал, как любовь к технике и профессионализм могут служить высшей цели — защите Родины», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Программа фестиваля включала как соревновательные дисциплины, так и обширную выставочную часть. Участники состязались в пилотировании дронов в двух технических классах, знакомились с образцами техники, находящейся на вооружении ВС РФ, и участвовали в мастер-классах.

Память о Герое России Евгении Фадине, который погиб в сентябре 2023 года, спасая сослуживцев и технику из-под обстрела, стала главной духовной основой мероприятия.

«Когда я вижу этих мальчишек, таких же увлеченных и целеустремленных, каким был Женя, на душе становится светло. Спасибо, что сохраняете память о нем через настоящее дело. Сын верил в силу этих технологий и в то, что они помогают сохранять жизни. Видеть, как молодежь развивает это направление — значит знать, что его дело живет», — сказал отец Евгения Владислав Фадин.

Фестиваль «Эра дронов» показал, что интерес к новым технологиям может стать не только хобби, но и началом профессионального пути для будущих инженеров, военных специалистов и защитников Отечества.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина.

Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.