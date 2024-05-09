В Подмосковье состоялся Майский вальс «От сердца к сердцу»

«Единая Россия» организовала в Московской области Майский вальс «От сердца к сердцу». В основе мероприятия лежит давняя традиция — офицерский бал. В вальсе, посвященным Дню Победы приняли участие молодые люди, кадеты, семьи участников специальной военной операции, офицерский состав действующей армии, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Импровизированный бал прошел сразу в двух городах Московской области — Дмитрове и Люберцах, инициатором выступило «Женское движение Единой России».

«Майский Вальс — это дань русским традициям и прекрасный повод вернуться к нашим истокам. Мы, в „Женском движении“, за относительно небольшой период своего существования смогли организовать особый формат работы. Через ярких, удивительных женщин воплощать в жизнь по-настоящему душевные проекты и мероприятия. От всего сердца поздравляю каждого жителя Московской области, наших дорогих ветеранов, тружеников тыла с Днем Великой Победы и желаю скорейшей новой Победы нашим воинам, выполняющим свой боевой долг в зоне спецоперации», — заявила координатор «Женского движения Единой России» в Московской области, региональный уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова.

В Дмитрове Майский вальс станцевали на Советской площади города. От лица «Женского движения» участников поприветствовала депутат Мособлдумы Марина Шевченко.

«Трогательная, душевная атмосфера возвращает мыслями в далекий 1945 год, когда закончилась страшная, кровопролитная война. Можно было строить планы и мечтать, осваивать мирные профессии и вместе со всей страной возрождать экономику», — отметила Шевченко.

Она подчеркнула, что патриотическая акция «От сердца к сердцу» адресована прежде всего юному поколению россиян, чтобы сохранить историческую память, подчеркнуть величие подвига нашего народа — ради жизни на Земле.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

По словам депутата Дмитровского совета депутатов, члена фракции «Единая Россия» Александры Нечай, снежная майская погода не смогла нарушить решимость участников станцевать вальс во имя Великой Победы.

8 мая акция «От сердца к сердцу» прошла в городском округе Люберцы. Участники танцевали на площади перед Домом офицеров.

«Казалось бы, такая простая вещь — вальс. Но такие мероприятия на улицах наших российских городов было бы невозможно, если бы наши деды, отцы не смогли порушить планы фашистского режима. Сегодня в 79-й раз мы говорим слова особой благодарности нашим дорогим ветеранам, труженикам тыла, тем кто ковал Великую Победу. Спасибо, что благодаря вам мы можем жить в свободной, независимой стране. Наш вальс — для вас», — заявил секретарь люберецкого отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Владимир Волков.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Депутат люберецкого Совета депутатов, председатель местного Совета сторонников «Единой России», муниципальный координатор партпроекта «Женское движение Единой России» Елена Верховых отметила, что на таких мероприятиях всегда царит особая атмосфера.

«Такие события учат нас главному — любви, вере в себя и свое Отечество. Молодые люди в форме, в том числе форме военных лет, кружась в праздничном вальсе, невольно напоминают каждому из нас о том, как хрупок может быть мир. О том, как в 4 утра, после отгремевших школьных выпускных, мечты и планы могут в одночасье рухнуть из-за амбиций и беспринципности фашистских режимов», — сказала Елена Верховых.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.