В Подмосковье состоялся форум «Развитие беспилотных авиационных систем»

13 февраля 2025 года в мнженерно-технологическом лицее городского округа Люберцы состоялся Московский областной образовательный форум «Развитие беспилотных авиационных систем». Это событие стало важным шагом в привлечении школьников 8-10 классов к высокотехнологичным профессиям в авиационной отрасли, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Форум собрал 600 учащихся школ городского округа Люберцы, а также директоров школ и колледжей региона, представителей вузов и индустриальных партнеров.

Одной из ключевых тем форума стала демонстрация успешной модели интеграции образовательных программ с предприятиями отрасли. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между Инженерно-технологическим лицеем, Межрегиональным центром компетенций — Техникумом имени С. П. Королева, Люберецким техникумом имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина, Московским авиационным институтом и АО «Вертолеты России». В рамках реализации Федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» такое партнерство позволило создать уникальные программы дополнительного и профессионального обучения, которые соответствуют современным требованиям к квалифицированным кадрам.

Также на форуме была представлена информация о результатах участия молодежи в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Этот проект направлен на вовлечение талантливой молодежи в профессию и развитие командного духа и лидерских качеств.

В пресс-службе ведомства добавили, что для директоров образовательных организаций — участников Федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» прошел круглый стол, где обсуждались вопросы реализации программы, актуализации планов на следующий год и разработка предложений для стратегии развития образования до 2036 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.