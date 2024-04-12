В Подмосковье состоялся финал «Гагаринских чтений»

В Люберецком техникуме имени Ю.А. Гагарина прошел финал VI Московских областных молодежных «Гагаринских чтений» среди студентов учреждений среднего профессионального образования Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Целью «Гагаринских чтений» является формирование национального самосознания студентов, чувства патриотизма и гордости за свое Отечество, развитие интеллектуального и художественного творчества студентов, а также потребности в углубленном изучении истории и культуры родного края.

В этом году на «Гагаринских чтениях» было представлено 97 работ из техникумов и колледжей г. Москвы и Московской области в трех номинациях: «Литературная», «Художественная» и «День музейного селфи». Члены жюри оценили все представленные работы и для участия во втором этапе отобрали 43 работы.

Членами жюри оценены все представленные работы и для участия во втором этапе были отобраны 43 работы. По результатам работы членов жюри в финале по каждой номинации определены победители и призёры «Гагаринских чтений»: 12 участников получили Дипломы I степени, 5 участников — дипломы II степени и 3 участника — дипломы III степени.

Всех участников VI Московских областных молодежных «Гагаринских чтений» поздравил член жюри полковник военно-космических сил, ветеран космодрома Байконур, заслуженный испытатель космической техники В. П. Паршин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.