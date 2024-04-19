В Подмосковье состоялось заседание общественного совета при Главгосстройнадзоре

Открывая встречу, Артур Гарибян рассказал о результатах деятельности Главгосстройнадзора в 2023 году, новых полномочиях ГСН, а также задачах по сокращению в регионе сроков выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию нежилых объектов. Отдельной темой обсуждения стали вопросы трансформации и внедрения новой модели работы центра содействия строительству при правительстве Московской области, который с ноября прошлого года вошел в структуру Главгосстройнадзора.

«Мы выстраиваем новую модель работы ЦСС как удобной и прозрачной площадки взаимодействия бизнеса и власти по всем вопросам стройки, создаем новый уровень комфорта в строительстве и сопровождении коммерческих объектов. Для нас крайне важен клиентоориентированный и проектный подход. И такая работа уже привела нас к следующим метрикам: если в 2023 году количество отказов при выдаче разрешений на строительство было 70%, то только за первый квартал этого года мы в хорошем смысле «уронили» этот показатель до 33%. Более того, ставим перед собой амбициозную задачу к четвертому кварталу 2024 года снизить этот показатель до 10%», — подчеркнул Артур Гарибян.

Центр содействия строительству помогает инвесторам и застройщикам приступать к практической реализации своих идей и выходить на этап стройки без барьеров и лишних процедур. За каждым проектом закреплен персональный менеджер ЦСС, который от лица заявителя, зачастую без его личного присутствия, ведет проект на всех его этапах: готовит необходимую документацию, получает требуемые согласования и разрешения для быстрого выхода на стройплощадку.

В завершении заседания члены общественного совета обозначили приоритетные направления деятельности на 2024 год, в числе которых совместная работа с профильными комитетами Государственной думы РФ, Московской областной думой, взаимодействие с представителями муниципальных общественных палат и курирование членами общественного совета совместно с Главгосстройнадзором приоритетных и социально значимых объектов строительства Московской области. Также в рамках заседания состоялось награждение президента союза проектировщиков России Виктора Новоселова и учредителя ассоциации застройщиков Московской области Юрия Неманежина ведомственной медалью «30 лет Главгосстройнадзора Московской области».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.