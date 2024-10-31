В Подмосковье состоялось таинство Крещения для приемных детей из ДНР

Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл совершил таинство Крещения для детей в возрасте от 6 до 16 лет из приемных семей Подмосковья, пятеро из них в прошлом жили в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Перед таинством Крещения для детей провели экскурсию в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.

«В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, в храме Преподобного Иоанна Лествичника приняли святое Крещение 10 детей, пятеро из них раньше жили на Донбассе. Мы также показали им Лавру, рассказали о наших святых, прежде всего о преподобном Сергии Радонежском, о Евангелии, заповедях Христовых. И теперь они, как крещеные православные христиане, могут уже сами приходить, исповедоваться, причащаться, а мы сможем за них в алтаре молиться. Будем и дальше приглашать ребят к себе — и на таинство Святого Причащения, и на беседы, чтобы поддержать их в непростой жизненной ситуации», — рассказал Владыка Кирилл.

Таинство крещения прошел семилетний Ярослав из семьи Екатерины и Дениса из Шаховской. Летом 2022 года супруги приняли в свою семью троих детей из ДНР: 16-летнюю Ирину, 15-летнего Владимира и 10-летнюю Диану, а потом узнали, что у них есть еще младшие брат и сестра — семилетний Ярослав и шестилетняя Валерия. Екатерина и Денис с удовольствием приняли и младших детей в свою семью. Оказалось, что только Ярослав не был крещен.

«Ярослав был единственным некрещеным в нашей семье. Мы все — православные христиане, поэтому хотели, чтобы и младшенький у нас тоже воцерковился. Сейчас уже все дети, которых мы приняли, полностью адаптировались и в нашей семье, и в Подмосковье. Они хорошо учатся, занимаются футболом, баскетболом, ходят в артистические кружки — Ярослав, например, поет», — рассказал глава семейства.

Ярослав рассказал, что учится во втором классе и любит математику, потому что там есть его любимое занятие — счет.

«Мне сегодня очень понравилась экскурсия в Лавре и то, как меня крестили. Теперь у меня тоже будет свой Ангел-хранитель», — добавил мальчик.

Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня»

Таинство Крещения также приняла Диана, которая воспитывалась в школе-интернате в Донецке, а в июле 2023 года обрела новую семью в Подмосковье.

«В Лавре я впервые, много слышала о ней раньше, и сегодня у меня была прекрасная возможность не только ее увидеть, но и узнать много нового про ее историю, святых — очень интересная экскурсия. А главное — я стала крещеной. До этого мне предлагали несколько раз креститься, но я отказывалась. Но здесь, в Лавре, прочувствовала эту благодать и поняла, что хочу это сделать», — поделилась Диана.

Идея крестить детей в Лавре принадлежит сопредседателю регионального отделения международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор», вице-губернатору региона Марии Нагорной и Уполномоченному по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

«Таинство получилось невероятно красивым и торжественным! Уверена, что этот день навсегда останется в памяти ребят, особенно донецких, и не только из-за атмосферы. Вы только представьте: маленькие дончане, которые выросли в условиях войны и нарастающего раскола православной церкви в Украине, наконец, стали частью Русской православной церкви, которая служит оплотом всего сущего: мира, добра и веры, стали частью нашей культуры, обрели страну, веру и Ангела Хранителя. Поэтому мы очень благодарны, что Владыка Кирилл поддержал эту идею и согласился провести таинство Крещения», — добавила Ксения Мишонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.