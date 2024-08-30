В Подмосковье состоялось собрание Всемирного Русского Народного Собора

Собрание прошло с участием Сопредседателей регионального отделения — Вице-губернатора Подмосковья Марии Нагорной и митрополита Крутицкого и Коломенского Павла -, военного комиссара МО Алексея Астахова, Советника губернатора Московской области, председателя Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марины Юденич, Уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, Министра территориальной политики МО Юлии Губановой, Министра физической культуры и спорта МО Дмитрия Абаренова, глав городских округов.



Обсудили углубление взаимодействия различных сферах. Совместная работа — важный и нужный аспект деятельности церкви и власти, который уже неоднократно показывал свою эффективность и ценность в трудные моменты. Всесторонняя поддержка оценена на самом высоком уровне — мероприятие началось с церемонии вручения Губернаторских наград неравнодушным и преданным своему делу священникам.



«Мы все трудимся в ответственный период по зову нашей души, совести и сердца. Мы созидаем жизнь в Подмосковье, и наше служение — во славу Отечества», — отметил Владыка Павел.



Поговорили о расширении совместной работы с региональным отделением Фонда «Защитники Отечества».



«После подписания Соглашения между митрополией и Фондом была налажена продуктивная работа, но хотелось бы обозначить новое важное направление. Наша страна противостоит врагу, и у нас появилась новая категория граждан, нуждающихся в психологической и духовной помощи. Семьи защитников, вернувшиеся с СВО Герои, ждущие тех, о чьей судьбе нет новостей — нуждаются в методах духовного успокоения, созвучных российским традициям и ценностям. В окопах атеистов нет, а после возвращения нужна опора духовная. Материальные вопросы закрыты, налажены, и сейчас запросы трансформируются в смысловые и духовные. Здесь важно направить страждущих и держать руку на пульсе», — отметила Мария Нагорная.



Военный комиссар Алексей Астахов в свою очередь попросил помощи в оказании психологической в пункте отбора по контракту в Балашихе.



В диалоге были найдены совместные решения: обеспечить круглосуточную возможность духовной поддержки и организовать общие встречи с семьями бойцов на территории городских округов. В окопах атеистов нет, а после возвращения нужна опора духовная.



Глава Подольска Григорий Артамонов обратился с просьбой о помощи прибывшим в муниципалитет курянам:



«Обеспечиваем наших гостей из Курской области и новых территорий всем необходимым для жизни. Но есть то, что без помощи Русской Православной церкви мы дать не в силах. Это духовная поддержка людей. Надеюсь, что наше предложение создать в пункте временного размещения „Мечта“ молельную комнату для проведения богослужений и проповедей, а также приобщения к таинствам православной церкви подрастающего поколения будет поддержано нашими священнослужителями».



Глава Клина Алена Сокольская внесла предложение о коллаборации компетенций в части адаптации детей из Курска в школах и оказании психологической помощи ребятам в связи со сложным в этом году Днем Знаний. Наметили наладить связь по этому направлению, чтобы дети всегда знали, куда и к кому могут обратиться в трудные минуты.



Министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов подчеркнул важность участия православных священников в спортивной жизни региона и отметил: «Мы активно сотрудничаем с церковью, совместно проводим важные масштабные соревнования, участниками и зрителями которых становятся тысячи спортсменов разных возрастов. Планируем расширить участие воспитанников воскресных школ, привлекать их к новым проектам — например, к Школьной лиге Московской области. Наша совместная работа обязательно будет продолжена».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.