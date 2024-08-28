В Подмосковье состоялась августовская педагогическая конференция

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сегодня в 13:59

В Центре культуры и искусства Реутова прошла августовская педагогическая конференция. В ней приняли участие глава городского округа Реутов Филипп Науменко, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фомичев, настоятель Троицкого храма иерей Михаил Конюхов и педагоги города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лучшим педагогам вручили награды. Игорь Брынцалов обратил внимание на традиционно высокое качество образования в муниципалитете. Из 10 образовательных организаций Реутова 9 входят в зеленую зону областного рейтинга.

«Реутов всегда на региональном уровне — на высоких позициях. Попасть в число лучших школ, отвечающих всем современным требованиям — это большая, слаженная командная работа», — отметил Брынцалов.

Филипп Науменко рассказал, что в этом году из 340 выпускников 88 получили медали «За особые успехи в учении». Этому способствует высокая квалификация учителей. Более 68% педагогов города имеют высшую и первую квалификационную категорию.

«Наши дети должны иметь такой уровень подготовки, чтобы перед ними были открыты двери любых учебных заведений», — подытожил глава Реутова.

В ходе конференции обсудили новые задачи и стратегию развития системы образования. До конца года за счет введения новых учреждений должны полностью снять очередность в детских садах. Завершается строительство новой современной школы на 1100 мест. Вводятся новые профильные классы. С помощью системы грантов в Реутов привлекают молодых специалистов.

Как отметил министр просвещения России Сергей Кравцов в своем видеообращении к участникам конференции, именно педагоги делают наших детей достойными гражданами нашей страны. И их поддержка — один из приоритетов развития Реутова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.