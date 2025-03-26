В Подмосковье состоится XI Московский областной чемпионат «Абилимпикс»

При поддержке национального проекта «Молодежь и дети» в Московской области с 31 марта по 11 апреля состоится региональный чемпионат «Абилимпикс». Это конкурс профессионального мастерства, в котором участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья, передает пресс-служба организаторов.

Основными площадками соревнований станут Дмитровский техникум, Красногорский колледж, Подмосковный колледж «Энергия», Профессиональный колледж «Московия», Щелковский колледж и Электростальский колледж. В чемпионате примут участие более тысячи конкурсантов по 69 компетенциям: «Адаптивная физическая культура», «Веб-дизайн», «Дизайн персонажей/Анимация», «Декоративно-прикладное искусство (Городецкая роспись)», «Исполнительское мастерство (Вокал)», «Кондитерское дело», «Ногтевой сервис», «Переводчик», «Обработка текста», «Фотограф» и другие.Соревнования пройдут в 3 категориях — «школьники», «студенты», «специалисты».

Текущий чемпионатный цикл открывает второе десятилетие движения «Абилимпикс» в России, за 11 лет оно стало крупнейшим и самым узнаваемым в области развития профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Кроме соревнований по профессиональному мастерству для участников предусмотрена деловая, культурная, спортивная, профориентационная программы, в ходе которых пройдут мастер-классы, семинары, тренинги по личностному росту, развитию предпринимательских навыков и самозанятости, ярмарка вакансий.

В этом году в список компетенций регионального чемпионата Московской областивключены новые направления: «Техник-протезист», «Специалист по типовым решениям 1С» и «Художник по гриму».

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступают Министерство образования Московской области и Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия — страна возможностей».

Движение зародилось в 1971 году в Японии. Название — сокращение от словосочетания «Олимпиада возможностей» («Olympics of Abilities»).

Основная цель конкурсов «Абилимпикс» — обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.