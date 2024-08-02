В Подмосковье состоится семейный велопробег 10 августа

сегодня в 17:05

Спортивный праздник для любителей велопрогулок проведет молодежный центр «Космос» Королева в честь дня физкультурника. К участию приглашаются не только взрослые, но и дети, поэтому пробег назвали «Мама, папа, я — велосипедная семья!», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Старт велопробегу будет дан у Центрального городского парка. Сначала для велосипедистов пройдет веселая разминка, которую проведут профессиональные инструкторы, а затем все отправятся преодолевать дистанцию в 11 км. Маршрут пройдет по обустроенным городским велодорожкам, от исторического центра города до сквера Героев Курсантов микрорайона Юбилейный и обратно.

После велопрогулки все желающие смогут принять участие в конкурсе на самый оригинально украшенный велосипед и получить призы и подарки.

Велопробег начнется 10 августа в 10:30.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.