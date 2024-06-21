сегодня в 16:04

В Подмосковье состоится прием граждан по вопросам противодействия коррупции

Главное управление региональной безопасности Московской области информирует о проведении личного приема граждан начальником управления противодействия коррупции в Московской области Кибарочкиной Еленой Александровной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прием граждан состоится в общественных приемных городских округов Лыткарино и Дзержинский Московской области:

26 июня 2024 года с 10.00 до 13.00 — городской округ Лыткарино Московской области по адресу: ул. Ленина д. 2 а, дом культуры «МИР», 2 этаж, кабинет 204. Запись по телефону: 8 (495) 555 53 55;

28 июня 2024 года с 10.00 до 13.00 — городской округ Дзержинский Московской области по адресу: ул. Спортивная д. 20 а, кабинет 11. Запись по телефону: 8 (495) 551 01 17.

Предварительно с полномочиями Управления противодействия коррупции в Московской области можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.