В Подмосковье состоится масштабное открытие летнего бегового сезона 28 апреля
Фото - © пресс-служба Минсельхозпрод МО
Открытие летнего бегового сезона состоится 28 апреля на Раменском ипподроме. Мероприятие соберет представителей коневодческой индустрии, любителей конного спорта и бега, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
Гостей мероприятия ждет захватывающий парад участников и восемь заездов, где лучшие наездники сразятся за призовой фонд и славу победителей.
Помимо бегов, все желающие смогут насладиться захватывающим конным шоу и другими развлечениями.
Также для гостей мероприятия в рамках акции «Есть свое» будут размещены 5 фудтраков с продукцией, приготовленной из региональных продуктов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.