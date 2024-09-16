В Подмосковье состоится экскурсия к месту захоронения Василия Татищева

25 сентября в Солнечногорске для гостей и жителей состоится бесплатная экскурсия по благоустроенной пешеходной тропе к месту захоронения выдающегося государственного деятеля, основателю города Екатеринбурга Василия Татищева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проведет экскурсию один из лучших краеведов Солнечногорска, председатель Солнечногорского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Воробьев.

«Гостям и жителям Солнечногорска будет предоставлена замечательная возможность узнать историю города, интересные факты из биографии Василия Никитича Татищева, а также прогуляться по новой экотропе», — отметил и. о. заместителя главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Сбор группы состоится в 11:00 на Советской площади возле фонтана. Количество мест в группе ограничено. Возрастное ограничение: 18+. Запись на экскурсию доступна по телефону: 8 (925) 349-85-90 — Елена (звонить в будни с 09:00 до 17:00).

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