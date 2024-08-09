В Подмосковье составлен рейтинг деятельности кадастровых инженеров за 2024 год

В целях повышения качества оказания государственных услуг и снижения количества решений о приостановлении (отказе) в осуществлении учетно-регистрационных действий на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Московской области, управлением Росреестра по Московской области подготовлен рейтинг профессиональной деятельности кадастровых инженеров за I полугодие 2024 года, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров возможно на официальном сайте Росреестра.

На сегодняшний день численность кадастровых инженеров, осуществляющих деятельность на территории Московской области составляет около 3 тыс. человек. Рейтинг включает основные показатели работы специалистов, в том числе данные о количестве положительных решений, отказов и приостановлений. Кроме того, в рейтинге возможно узнать, в какой саморегулируемой организации состоит кадастровый инженер, а также его номер в государственном реестре.

«Опубликованный рейтинг поможет гражданам региона объективно оценить качество работы кадастровых инженеров и сделать правильный выбор. Рекомендуем ознакомиться с рейтингом перед заключением договора на выполнение кадастровых работ, рейтинг актуализируется ежеквартально нарастающим итогом», — отметила главный специалист-эксперт отдела организации и контроля управления Екатерина Серова.

Одним из ключевых направлений деятельности управления является активное взаимодействие с представителями профессионального сообщества кадастровых инженеров. Это способствует повышению качества подготавливаемых документов для осуществления учетно-регистрационных действий, а также позволят гражданам и организациям получать услуги Росреестра в максимально короткие сроки и надлежащего качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.