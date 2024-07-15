В Подмосковье составили рейтинг самых необычных имен

Порядка 5 тысяч жителей Подмосковья поменяли имя в этом году, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Процедура перемены достаточно проста, поэтому после подачи заявления и получения свидетельства о перемене имени, человек начинает жизнь уже с новым именем. Не стоит забывать, что это действие влечет за собой некоторые хлопоты — в течение месяца необходимость заменить все документы.

Также в ведомстве добавили, среди редких имен встречались такие, как Кай, Милош, Хэнри, Димитар, Анджелина Джолиевна, Элла Ланг, Энди, Сия. Часто жители выбирали для себя имя и фамилию Космос.

Эта услуга включает в себя как смену имени, так и отчества или смену фамилии, а с 1 января 2025 года за регистрацию перемены имени госпошлина увеличится с 1 600 до 5 000 рублей.

Подать заявление для изменения имени можно при очном обращении к сотруднику ЗАГСа в ближайшем МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.