В Подмосковье сообщить о нарушениях в лесах можно через «Народного инспектора»

Теперь через «Народного инспектора» можно сообщить о нарушениях порядка и пожарной безопасности в лесах Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Народный инспектор» получил функцию, с помощью которой жители Подмосковья могут сообщить о разведении костров, пожарах в лесу и въезде транспорта на лесную территорию. Информация об инцидентах будет автоматически передаваться в ближайшее лесничество и отображаться в виде задания в мобильном приложении «Проверки Подмосковья» для принятия мер по устранению нарушения и фиксации результата. Это поможет оперативно реагировать на происшествия и предотвращать возгорания», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Новый модуль «Народного инспектора» доступен в мобильном приложении «Добродел».

Чтобы создать сообщение, нужно в приложении перейти в блок «Услуги» — «Решаем проблемы вместе» и открыть раздел «Народный инспектор». Далее необходимо записать короткое видео нарушения и в описании выбрать категорию «Предупреждение и тушение лесных пожаров». В случае съемки автомобиля, необходимо убедиться, что на видеозаписи зафиксирован госномер. При этом приложение само определит местоположение.

Сообщение в виде задания будет доставлено ответственному исполнителю в течение 15 минут с момента отправки.

С помощью раздела «Народный инспектор» пользователи также могут самостоятельно бороться с такими нарушениями на территории Подмосковья, как: размещение транспорта на зелёных насаждениях, детских и контейнерных площадках или выброс мусора из автомобиля, мусор рядом с контейнерной площадкой, незаконные надписи, листовки, объявления, повреждение ливневок и люков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.