В Подмосковье сократилась средняя площадь лесных пожаров

В Подмосковье по итогам пожароопасного сезона 2024 года показатель площади лесных пожаров в регионе не превышен и составил 30% от планового показателя. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«По программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева мы регулярно обновляем парк лесопожарной техники, осваиваем новые технологии обнаружения, что позволило на 5 минут — с 54 до 49, сократить время реагирования на возгорания по сравнению с 2023 годом», — сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Он также отметил, что средняя площадь пожара сократилась на 35% — с 0,8 га в 2023 году до 0,52 га в 2024. А в общем площадь всех пожаров, возникших за пожароопасный сезон сократилась на 30% по сравнению с прошлым годом.

98% причин лесных пожаров — человеческий фактор, что несомненно потребует дальнейшего усиления пропагандистской работы среди населения сотрудниками Комлесхоза и подведомственных организаций.

Внедрение инновационных технологий приносит свои плоды: больше всего пожаров (35,4%) обнаружено с помощью системы видеомониторинга, который осуществляется со 132 камер, установленных по территории всей области. И в 2025 году к ним добавится еще 5.

Существенную роль в снижении времени реагирования на возгорания внесло создание 53 пунктов рассредоточения техники (ПРТ), которое позволяет пожарным расчетам быстрее достигать мест лесных пожаров в условиях напряженного автомобильного трафика. В 2025 году планируется дополнительно организовать еще 2 ПРТ.

С16 ноября 2024 года, в лесах Московской области закрылся пожароопасный сезон. В этом году он был открыт 1 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.