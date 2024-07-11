В Подмосковье союз промышленников и предпринимателей «Иволга» провел бизнес-встречу

В индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье прошла бизнес-встреча представителей Мининвеста и союза промышленников и предпринимателей «Иволга», посвященная новым возможностям для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Сегодня союз промышленников и предпринимателей «Иволга» объединяет более 100 компаний. Сообща мы решаем самые разные вопросы — развитие производства, финансирование, обеспечение кадрами и реализация социально значимых проектов. Рынок диктует все новые требования, но и создает новые возможности», — сказала председатель союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.

В ходе мероприятия участники встречи посетили производственные площадки резидентов цифрового промышленного коворкинга Industrial City, а также обсудили наиболее актуальные вопросы, в том числе меры поддержки, доступные для инвесторов и предпринимателей Подмосковья.

«В Подмосковье создана уникальная экосистема для работы бизнеса. Широкий спектр мер поддержки, удобная инфраструктура, персональное сопровождение инвестора. Все это значительно облегчает запуск и развитие предприятия. Например, помощь в подборе площадки для размещения производства, предоставление земли в аренду без торгов всего за 1 рубль, субсидии на оборудование, льготные займы, и даже выход на экспорт. В последнее время бизнес демонстрирует высокую заинтересованность и в промышленной ипотеке, которая идеально подходит для запуска предприятий на территории площадок формата „Лайт индастриал“. Главными преимуществами такой промышленной недвижимости являются не только ускорение запуска производства, но и максимально эффективная площадь», — отметил первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский в рамках встречи.

Союз «Иволга» объединяет предпринимателей Подмосковья и помогает им с развитием бизнес-проектов. Членами клуба могут стать юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также начинающие и индивидуальные предприниматели.

В рамках работы «Иволги» участники смогут обсуждать актуальные проблемы, делиться своим опытом и знаниями. В планах — разработка законодательных инициатив, сотрудничество с банками, проведение форумов, семинаров, презентаций, круглых столов, разработка программы повышения квалификации.

Подробнее узнать о работе союза можно на сайте.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.