В Подмосковье сохраняется низкий уровень безработицы

В Московской области сохраняется низкий уровень безработицы. Сегодня в регионе в разных сферах экономики занято более 4,7 млн человек, а уровень безработицы составляет 1,4% — это ниже среднероссийского показателя (2,2%). За год он снизился на 0,4% и достиг исторического минимума. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвитияи Подмосковья.

«В Подмосковье число вакансий значительно превышает количество соискателей: на одного безработного приходится в среднем 17 предложений. Это значит, что у жителей есть реальный выбор — найти работу с достойным доходом и перспективами профессионального роста. Такой результат достигается благодаря комплексной работе службы занятости, которая сопровождает человека на каждом этапе трудоустройства», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По данным министерства социального развития региона, в области открыто более свыше 85 тысяч вакансий в разных сферах. Зарегистрированных безработных в регионе — 5,2 тыс. жителей.

Наиболее острый кадровый дефицит испытывают сферы:

производства — 44,8 тыс. вакансий;

строительства — 6,5 тыс. вакансий;

транспорта — 5,1 тыс. вакансий;

ЖКХ — 3,3 тыс. вакансий.

Все заинтересованные в поиске работы могут ознакомиться с актуальными предложениями на портале «Работа в России» — trudvsem.ru, где по фильтрам легко можно найти работу с желаемым уровнем дохода, удобным расположением и перспективой профессионального развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками – технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», – сказал глава региона.