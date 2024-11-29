В Подмосковье согласовали 538 планов мероприятий по сокращению выбросов в 2024 году

Минэкологии Подмосковья с начала года согласовало уже 538 планов мероприятий по сокращению выбросов в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеоусловий. Это одна из важнейших составляющих работы министерства по охране воздуха, призванная исключить негативное влияние на окружающую среду и здоровье населения в периоды, когда снижается возможность рассеивания загрязняющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

С начала года периоды неблагоприятных метеоусловий в Подмосковье наступали 14 раз, и жалоб населения на неприятные запахи могло быть значительно больше, если бы предприятия не приводили в действие планы по сокращению выбросов.

Помимо этого, с начала года министерством принято свыше 4 тыс. отчетов производственного экологического контроля. Независимый контроль, который осуществляют аккредитованные организации — объективный показатель того, как хозяйствующие субъекты заботятся о состоянии окружающей среды.

Все предприятия и предприниматели, учтенные в реестре, осуществляют плату за негативное воздействие, суммы которой направляются, в том числе, на ликвидацию объектов накопленного вреда, сохранение и восстановление природной среды, это один из самых действенных инструментов финансирования природоохранной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.