В Подмосковье содержится более 12 млн птиц и 563 тыс голов сельхоз животных

На сегодняшний день на территории Подмосковья в ФГИС ВетИС компонент «Хорриот» учтено 12 млн птиц, 328 тыс. свиней, более 182 тыс. голов крупного рогатого скота, 40 тыс. голов мелкого рогатого скота и 13 тыс. лошадей. Работа по внесению животных продолжается на постоянной основе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 1 марта 2024 года в России вступили в силу «Ветеринарные правила маркирования и учета животных». Идентификации и учету подлежат сельскохозяйственные животные, относящиеся к биологическим видам, внесенным в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2023 г. № 550 «Об утверждении Правил осуществления учета животных и перечня видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаев осуществления индивидуального или группового маркирования и учета животных, а также сроков осуществления учета животных».

Маркировка позволяет получить полную информацию о сельхоз животном — вид, порода, происхождение, данные о владельце, дата и место рождения, а также результаты исследований.

Россельхознадзор присваивает животным уникальные номера, которые должны быть нанесены на бирки, ошейники или электронные метки.

Все средства маркировки устойчивы к внешним воздействиям и безопасны для здоровья животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.