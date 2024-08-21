В Подмосковье собрано уже порядка 80% урожая ячменя

Сельскохозяйственные предприятия Московской области продолжают уборку урожая озимых зерновых культур, в том числе и ячменя. На текущий момент убрано порядка 80% полей, намолочено свыше 15,2 тыс. тонн ячменя. Урожайность составляет 30,9 центнера на гектар. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Лидерами по валовому сбору ячменя на сегодняшний день являются следующие городские округа: Зарайск (10,8 тыс. тонн), Луховицы (3,2 тыс. тонн) и Серебряные Пруды (3,9 тыс. тонн), Коломна (3,7 тыс. тонн), Одинцово (2 тыс. тонн), Зарайск (1,6 тыс. тонн).

В этом году общая площадь сева ячменя составляет свыше 23,6 тыс. га. Самые большие площади уборки в Серебряных Прудах (3,7 тыс. га), Можайске (2 тыс. га), Кашира (1,9 тыс. га), Зарайск и Коломна по 1,6 тыс. га.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.