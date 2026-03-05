В Подмосковье СОБР «Булат» отметил 33-летие

Отряд СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области отметил 33-ю годовщину со дня образования. Подразделение выполняет специальные операции, задерживает особо опасных преступников и участвует в служебных командировках, сообщает пресс-служба росгвардии московской области.

На протяжении более трех десятилетий сотрудники отряда демонстрируют высокий профессионализм и верность служебному долгу. Бойцы ежедневно участвуют в специальных операциях, обеспечивают силовое сопровождение оперативно-разыскных мероприятий, задерживают вооруженных и особо опасных преступников, предотвращают преступления и поддерживают правопорядок в регионе.

Сотрудники СОБР «Булат» регулярно выполняют боевые задачи в служебных командировках в Северо-Кавказском регионе и в зоне проведения специальной военной операции. За годы службы более 60 офицеров подразделения удостоены государственных наград, четверо получили звание Героя Российской Федерации.

За прошедший год отряд более 50 раз привлекался для силового сопровождения оперативных мероприятий. В результате задержано около 140 человек. Бойцы приняли участие более чем в 500 специальных операциях с привлечением свыше 5 тыс. сотрудников. Из незаконного оборота изъято более 2 кг наркотиков, свыше 24 млн рублей, около 20 единиц боевого и травматического оружия, а также более 300 единиц боеприпасов.

Служба в подразделении требует постоянной подготовки. Офицеры регулярно отрабатывают тактические действия в различных условиях и взаимодействие с другими силовыми структурами в ходе межведомственных учений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.