В Подмосковье СОБР Булат отметил 33-летие со дня создания

Торжественное мероприятие в честь 33-й годовщины со дня образования СОБР «Булат» прошло в Подмосковье с участием руководства, действующих сотрудников и ветеранов отряда. Личный состав поздравил начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Сергей Новичков, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

«За эти годы подразделение прошло достойный путь, вписав в летопись подмосковного главка Росгвардии яркие примеры героизма, верности долгу и беззаветного служения Отечеству. Менялись вызовы времени, совершенствовались формы и методы работы, но неизменным оставалось главное — ваша готовность первыми встать на защиту закона, обеспечивать безопасность и интересы государства», — подчеркнул Сергей Новичков.

Собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Отличившимся бойцам вручили очередные офицерские звания, грамоты, благодарственные письма и ценные подарки за образцовое исполнение обязанностей и высокий профессионализм.

Праздничное мероприятие завершилось торжественным концертом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.