В Подмосковье снизились среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в воздухе

В Минэкологии Московской области предварительно проанализировали состояние атмосферного воздуха. По результатам сравнительного анализа полученных данных установлено, что в 13 округах региона, снизились среднегодовые концентрации соединений азота и углерода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Анализ проводился на основании результатов исследования мобильных лабораторий ГКУ МО «Мосолбэкомониторинг», а также данных постов контроля качества атмосферного воздуха, установленных в городских округах.

Уменьшение наблюдается в Балашихе, Воскресенске, Дубне, Красногорске, Реутове, Люберцах, Мытищах, Подольске, Химках, Солднечногорске, Чехове, а также в Одинцовском и Дмитровском округах.

Снижение концентраций произошло в границах от 4,4 до 18,4 процента. В 2024 году стабильно низкие концентрации загрязняющих веществ фиксировались на территории ЗАТО Власиха, ЗАТО Восход и городского округа Черноголовка. Уровень загрязнения атмосферы на территории всей Московской области по году оценивается как низкий.

В рамках проведения мероприятий по охране окружающей среды и исполнения поручения Губернатора Московской области Министерством экологии совместно с ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» с 2020 года ведется создание территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды, наблюдения за состоянием атмосферного воздуха ведутся в 322 контрольных точках, в 57 городских округах, обеспечивая информацией всю территорию региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.