В Подмосковье сквер «Яблоневый сад» открыли для посещения

В поселке Успенский городского округа Серебряные Пруды открыт после благоустройства сквер «Яблоневый сад». Все работы проходили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

«По просьбам жителей сквер был разбит на две части. В одной обустроили тихую зону отдыха с теневыми навесами, а в другой активную зону с площадками для игры в волейбол, футбол и баскетбол. Также установили столы для тенниса. На всей территории сквера высадили более 100 новых плодовых деревьев», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Яблоневый сад является яркой изюминкой не только поселка Успенский, но и всего городского округа Серебряные Пруды уже много лет. Цветущие деревья радуют каждого посетителя, а близ стоящая церковь добавляет месту еще больше атмосферы спокойствия, умиротворения и ощущения уютного уголка вдали от городской суеты.

Во время реализации проекта по благоустройству, провели санитарную очистку сада, высадили новые плодовые деревья и кустарники.

На территории обустроили детскую и спортивную зоны, а также создали смотровую площадку. Появились оборудованные места для тихого отдыха с качелями и лавочками. Существенно расширилась тропиночная сеть для комфортных прогулок. Совместно с жителями на этапе создании концепции была определена центральная площадь с размещением небольшого фонтана, рядом с которым теперь можно будет отдохнуть под теневыми навесами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.