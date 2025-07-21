В Подмосковье скорая помощь остается самой востребованной экстренной службой

По данным за текущий год, на долю скорой помощи приходится 65,8% всех обращений, требующих экстренного реагирования. На втором месте по популярности — полиция и ГИБДД, с 25,4%. Третье место занимает служба пожарной охраны — 3,5%. Остальные вызовы распределяются между газовой службой, комитетом лесного хозяйства и другими службами, что составляет 5,33%. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

За первые месяцы года операторы системы «112» приняли более 6 млн вызовов. Значительная часть из них — справочные обращения по вопросам ЖКХ, ГИБДД и другим темам — около 700 тыс. Также было направлено 40 тыс. вызовов в другие регионы, а более 1,6 тыс. раз потребовалась помощь психологов-операторов.

В 2025 году телефонные звонки остаются самым популярным способом связи со службой спасения — ими воспользовались более 5,4 млн человек.

Кроме того, жители и гости региона активно используют мобильное приложение «112 МО»: с начала января через него было вызвано помощь более 8,7 тыс. раз — в два раза больше, чем за весь 2024 год.

Связаться с операторами службы «112» можно пятью способами: с помощью звонка или СМС, написать в чат-бот в Тelegram, воспользоваться мобильным приложением «112МО», а также посредством системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.

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