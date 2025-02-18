В Подмосковье сформирован резерв ГСМ и инвентаря для тушения лесных пожаров

Для обеспечения оперативного маневрирования лесопожарными ресурсами во время пожароопасного сезона на случай высокой горимости лесов Московской области в регионе обеспечено создание резерва горюче-смазочных материалов, а также лесопожарного оборудования, инвентаря и снаряжени. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Для филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» сформирован резерв ГСМ в объеме 22,5 тыс. литров дизельного топлива и 8,8 тыс. литров бензина АИ-92.

Для обеспечения лесных огнеборцев помимо противопожарного оборудования и снаряжения, которые находятся на балансе филиалов «Центрлесхоза», подготовлен резерв из свыше 8 тысяч единиц противопожарного оборудования, снаряжения и инвентаря включающий в себя: бензомоторные пилы, мотопомпы, емкости для воды, напорные пожарные рукава и прочее необходимое для ликвидации лесных пожаров оборудование. Для добровольных пожарных дружин подготовлены ранцевые лесные огнетушители, пожарные лопаты, топоры и ведра.

Резерв размещен на территории «Клинского-Истринского» и «Шатурского» филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» — рядом с наиболее горимыми подмосковными лесничествами, что позволит в случае ухудшении лесопожарной обстановки не только нарастить группировку сил и средств для ликвидации возгораний, но и обеспечить ее укомплектованность всем необходимым противопожарным оборудованием, снаряжением и инвентарем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.