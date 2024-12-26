В Подмосковье сервис «Вывоз ненужных вещей» вывез на переработку 25,5 т вторсырья

С момента запуска сервиса «Вывоз ненужных вещей» на портале государственных и муниципальных услуг Московской области выполнено уже 846 заказов. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Благодаря онлайн-сервису жители региона избавились от необходимости самостоятельно разбирать, спускать и вывозить тяжелую технику и мебель. Таким образом, на переработку было передано 25,5 тонн вторичных ресурсов.

Самыми популярными предметами для вывоза стали стиральные машины и холодильники, которых к концу года вывезли более 550 штук. Каждый третий житель, воспользовавшийся сервисом, вывозил более одной вещи.

Самыми нетипичными вывозимыми предметами до сих пор остаются пианино. За последний квартал специалисты направили на переработку 10 подобных музыкальных инструментов.

В январе и феврале жители Подмосковья также смогут заказать через сервис вывоз новогодней елки. Команда сервиса аккуратно вынесет лесную гостью из дома или квартиры и направит на переработку, где новогодним деревьям подарят вторую жизнь в виде щепы для обустройства экологических троп или как подсыпку в вольерах для животных.

Для этого необходимо освободить елку от новогодних украшений и воспользоваться сервисом «Вывоз ненужных вещей», который доступен на главной странице портала госуслуг Подмосковья в разделе «Сервисы». Кроме этого, подать заявку можно в приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.