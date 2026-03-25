В Подмосковье сервис «Построй свой дом» использовали 5 тыс раз

Электронный сервис «Построй свой дом» на портале госуслуг Московской области использовали более 5 тысяч раз. Онлайн-помощник помогает жителям региона спланировать строительство частного дома, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис «Построй свой дом» размещен на главной странице регионального портала госуслуг. Чтобы начать работу, пользователю необходимо авторизоваться через ЕСИА, после чего пройти небольшое анкетирование. Вопросы касаются наличия земельного участка, готовности проекта будущего дома, планов по привлечению подрядчика и других организационных моментов строительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.