В Подмосковье семьи бойцов СВО 32 тыс раз воспользовались услугами в сфере образования

Президент России подписал указ о проведении в 2025 году Года защитника Отечества в стране. Главное для наших защитников — знать, что дома все в порядке. Поэтому в Подмосковье выстроен целый комплекс мер поддержки не только героев СВО, но и их близких. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Это различные льготы и выплаты, психологическое и юридическое сопровождение, помощь в трудоустройстве и обучении, и многое другое», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что особенно востребованы у семей участников СВО льготы для детей.

«Малыши бесплатно ходят в садик, школьники и студенты обеспечены бесплатным горячим питанием. Ребята посещают различные кружки и культурные мероприятия. Всего семьи воспользовались различными мерами поддержки в сфере образования более 32 тыс. раз», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Так, в частности, без очереди в садик было зачислено 1,6 тыс. детей. Бесплатно посещают дошкольное учреждение более 8 тыс. малышей. Более 14 тыс. школьников получают бесплатное горячее питание.

Меры поддержки участников СВО и их семей:

Бесплатное протезирование зубов по медицинским показаниям — участникам СВО;

бесплатных отдых детей в лагере «Литвиново»;

устройство в детский сад без очереди;

освобождение от платы за присмотр и уход за ребёнком в детских садах;

бесплатное питание в школе;

бесплатное питание в колледжах и вузах;

продленка для школьников;

бесплатные кружки и секции;

бесплатное социальное обслуживание на дому семьям, воспитывающим детей-инвалидов, членам семей, достигшим пенсионного возраста, инвалидам I и II группы;

при нуждаемости — первоочередное предоставление социальных услуг для членов семей;

профобучение и содействие в поиске работы;

юридическая и психологическая помощь.

Куда обращаться

Посмотреть информацию о предоставляемых льготах и мерах поддержки можно в специальном разделе на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Помимо этого, информацию можно получить с помощью чат-бота.

Также можно обратиться в филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Московской области: г. Красногорск, бул. Строителей, д. 4, корпус 1. Телефон — 8 (498) 602-00-23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.