В Подмосковье семьи бойцов СВО 32 тыс раз воспользовались услугами в сфере образования
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Президент России подписал указ о проведении в 2025 году Года защитника Отечества в стране. Главное для наших защитников — знать, что дома все в порядке. Поэтому в Подмосковье выстроен целый комплекс мер поддержки не только героев СВО, но и их близких. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Это различные льготы и выплаты, психологическое и юридическое сопровождение, помощь в трудоустройстве и обучении, и многое другое», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что особенно востребованы у семей участников СВО льготы для детей.
«Малыши бесплатно ходят в садик, школьники и студенты обеспечены бесплатным горячим питанием. Ребята посещают различные кружки и культурные мероприятия. Всего семьи воспользовались различными мерами поддержки в сфере образования более 32 тыс. раз», — подчеркнул спикер Мособлдумы.
Так, в частности, без очереди в садик было зачислено 1,6 тыс. детей. Бесплатно посещают дошкольное учреждение более 8 тыс. малышей. Более 14 тыс. школьников получают бесплатное горячее питание.
Меры поддержки участников СВО и их семей:
- Бесплатное протезирование зубов по медицинским показаниям — участникам СВО;
- бесплатных отдых детей в лагере «Литвиново»;
- устройство в детский сад без очереди;
- освобождение от платы за присмотр и уход за ребёнком в детских садах;
- бесплатное питание в школе;
- бесплатное питание в колледжах и вузах;
- продленка для школьников;
- бесплатные кружки и секции;
- бесплатное социальное обслуживание на дому семьям, воспитывающим детей-инвалидов, членам семей, достигшим пенсионного возраста, инвалидам I и II группы;
- при нуждаемости — первоочередное предоставление социальных услуг для членов семей;
- профобучение и содействие в поиске работы;
- юридическая и психологическая помощь.
Куда обращаться
Посмотреть информацию о предоставляемых льготах и мерах поддержки можно в специальном разделе на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Помимо этого, информацию можно получить с помощью чат-бота.
Также можно обратиться в филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Московской области: г. Красногорск, бул. Строителей, д. 4, корпус 1. Телефон — 8 (498) 602-00-23.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.
«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.