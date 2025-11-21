сегодня в 13:37

В Подмосковье сделали свыше 220 заказов на шумовые испытания у аэродромов

На портале госуслуг Подмосковья можно воспользоваться услугой по заказу лабораторных измерений уровней шума на земельных участках в границах полос воздушных подходов аэродромов. С начала года услугой воспользовались более 220 раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Для ряда объектов, включая многоквартирные жилые дома, развлекательные центры, кафе, рестораны и интернаты, действуют строгие нормы по допустимому уровню шума. Если эти объекты планируется возводить вблизи аэродромов Чкаловский, Кубинка, Клин, Ступино, Раменское и Луховицы, то сначала нужно измерить уровни шума. Заказать проведение таких исследований можно на портале госуслуг Московской области.

Услуга «Выдача протокола лабораторных испытаний (измерений) уровней шума» доступна в разделе «Бизнесу» — «Земля и стройка» — «Проектирование и согласование». Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица.

Услуга предоставляется на платной основе. Стоимость оформления протокола можно уточнить в карточке услуги в разделе «Вопросы и ответы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.