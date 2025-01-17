В Подмосковье сданные на переработку елки стали кормом для верблюдов

Первая партия елей и сосен собрана на территории Сергиево-Посадского городского округа в рамках акции «Сдай на переработку и елки, и иголки!», стартовавшей в регионе 15 января. Деревья доставлены в местный этнопарк «Кочевник». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Новогодние красавицы станут питательным рационом для местных обитателей — верблюдов, коз, овец и ослов.

«В елке содержится витамин С, который разжижает кровь у животных, им становится теплее. Это как для человека зимой выпить горячий чай с лимоном. Кроме этого, хвойные деревья являются хорошим противопаразитным веществом. Для наших верблюдов и коз ели, сосны и пихты — это настоящее лакомство», — отметил руководитель этнопарка «Кочевник» Алексей Ежелев.

Жителей региона призывают не выбрасывать новогодние ели после праздников, а сдать их на переработку. Сделать это можно на 266 брендированных площадках.

Все собранные вторичные ресурсы станут не только кормом для животных, но также материалом для благоустройства парков, а щепу из хвойных деревьев смогут применить для защиты почвы в сельском хозяйстве.

Акция продлится в регионе до 10 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.