В Подмосковье с водителя, сбившего лося, взыщут ущерб

Межрайонная природоохранная прокуратура в интересах Минэкологии Подмосковья направила в Мытищинский городской суд иск о взыскании ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам, с водителя, сбившего лося в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства

«ДТП произошло на автомобильной дороге Р-105 Москва — Касимов в Раменском городском округе. Водитель совершил наезд на лося, в результате чего животное погибло, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Данный факт был зафиксирован сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России».

Согласно закону, обязанность за возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам, возлагается на водителя транспортного средства, как на владельца источника повышенной опасности. Граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно или по решению суда в соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба.

Расчет причиненного вреда охотничьим ресурсам в результате ДТП составил 80 тысяч рублей. Водитель отказался добровольно компенсировать ущерб в результате чего последовал иск в суд.

Минэкологии недавно предупреждало водителей о начавшемся сезоне весенне-летней активности у лосей. Ведомство порекомендовало соблюдать скоростной режим, в темное время суток использовать рассеивающий свет фар в целях быстрого реагирования.

«Мы будем отстаивать нашу позицию в суде, как бы то ни было, водитель виноват по закону. Животное погибло, этот факт зафиксирован, а значит вред охотничьим ресурсам нанесен и должен быть возмещен», — добавил Тихон Фирсов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.