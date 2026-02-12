В Подмосковье с сентября 2026 года усилят контроль за перевозкой жидких отходов

Мособлдума утвердила изменения в законы, регулирующие обращение с жидкими отходами в Подмосковье. Новые правила вводят дополнительные полномочия для министерства экологии региона и предусматривают создание реестра перевозчиков и переработчиков, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Московская областная дума приняла поправки в региональное законодательство, касающееся оборота жидких отходов. Изменения направлены на усиление контроля за всей цепочкой движения отходов — от образования до утилизации. Министерство экологии и природопользования Московской области получит дополнительные надзорные полномочия.

Министр экологии Виталий Мосин отметил, что ежедневно в Подмосковье перевозится не менее 25 тысяч кубометров жидких отходов, включая стоки из септиков, промышленные отходы, химреагенты и шламы. Для транспортировки используется около 4 тысяч единиц спецтехники. По данным министерства, около 30% жидких отходов сливается на почву и в водоемы, что связано с недостаточным контролем и многочисленными нарушениями.

В рамках новых правил будет утвержден порядок обращения с жидкими отходами, а перевозчики и переработчики войдут в специальный реестр. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.