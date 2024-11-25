В Подмосковье с начала года выявили более 190 тыс нелегальных ВОЛС на опорах ЛЭП

С начала текущего года выявили уже свыше 190 тыс. нелегально смонтированных на инфраструктуре компании подвесов ВОЛС. Провайдеры при этом не заключали договоры с «Россети Московский регион». Подвесы размещали с риском нарушения работы энегообъектов, а также с угрозой для жизни как самих монтеров, так и энергетиков, которые обслуживают воздушные ЛЭП.

Претензионную работу инициируют по всем выявленным фактам. Провайдеры получают предложение заключить договор с компанией «Россети Московский регион» или же демонтировать незаконные линии связи с оплатой неосновательного обогащения благодаря бездоговорному использованию ЛЭП. Уклоняющихся от заключения договора с «Россети Московский регион» через суд обязуют демонтировать незаконно установленные ВОЛС с компенсацией ущерба.

Недобросовестные провайдеры, нарушая закон размещением ВОЛС без маркировки, проекта и договора, не оплачивают доступ к ЛЭП и техсогласования на размещение сетей связи. Получая от клиентов плату за услуги интернет-связи, они не ставят их в известность о незаконном размещении сетей и связанной с этим вероятности отключения в любой момент.

«Россети Московский регион» рекомендуют во время заключения договора с провайдером узнать, исполняет ли он Федеральный закон «О связи» и п. 19. постановления правительства РФ от 22 ноября 2022 г. № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи». Согласно им, спецобъекты инфраструктуры для размещения сетей электросвязи используют на основании договора использования инфраструктуры с ее владельцем.

Также энергетики рекомендуют включать в договор интернет-услуг ссылку на договор, заключенный между провайдером и «Россети Московский регион». Таким образом пользователи интернета могут обезопаситься от незаконных действий провайдера и получат возможность компенсации в случае отключения интернета из-за демонтажа энергетиками незаконно размещенных проводов.