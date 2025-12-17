В Подмосковье с начала года обработали более 10 тысяч животноводческих объектов

Специалисты государственной ветеринарной службы Московской области с начала 2025 года провели дезинфекцию на 10 739 объектах агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области продолжается плановая работа по обеспечению санитарной безопасности предприятий агропромышленного комплекса. С начала 2025 года специалисты государственной ветеринарной службы провели дезинфекцию на 10 739 объектах, включая животноводческие комплексы, перерабатывающие предприятия, склады и транспортные средства. Общая площадь обработанных территорий превысила 959 миллионов квадратных метров.

Санитарная обработка обязательна для всех организаций, связанных с производством, хранением и перевозкой продукции животного происхождения. Мероприятия направлены на обеззараживание помещений, уничтожение патогенных микроорганизмов и предотвращение распространения инфекций. Для дезинфекции применяют современные методы, такие как обработка холодным и горячим туманом, что позволяет эффективно очищать даже труднодоступные места. После каждой процедуры проводится контроль качества работ.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечает, что регулярная дезинфекция помогает поддерживать эпизоотическое благополучие региона и снижает риски возникновения заболеваний среди сельскохозяйственных животных. Работа по санитарной обработке продолжается в плановом порядке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.