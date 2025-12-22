В Подмосковье с начала года ликвидировали 780 свалок с помощью системы «ОССиГ-контроль»

В Подмосковье с начала года выявили и ликвидировали 780 несанкционированных свалок строительных отходов благодаря системе «ОССиГ-контроль» с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Система «ОССиГ-контроль» контролирует транспортировку строительных отходов и грунтов в Подмосковье, используя камеры видеонаблюдения на дорогах. Искусственный интеллект анализирует маршруты грузовиков, фиксирует нарушения и предотвращает несанкционированный сброс мусора за пределами специализированных полигонов.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Виталия Мосина, только с начала года удалось выявить и ликвидировать 780 нелегальных свалок. Это стало возможным благодаря оперативной работе системы и профилактике нарушений.

Московская область совместно с ГК «Урбантех» получила первое место в номинации «Биосфера» на I Национальной премии «Безопасный город» за внедрение этой системы. Заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Денис Фураев отметил, что решение «ОССиГ-контроль» готово к масштабированию в другие регионы России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.