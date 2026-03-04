сегодня в 15:53

В Подмосковье с начала 2026 года выявили 186 лесных нарушений

Лесная охрана Подмосковья с начала 2026 года выявила 186 нарушений лесного законодательства и составила 227 административных протоколов. Общая сумма назначенных штрафов превысила 12 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

С начала года специалисты зафиксировали 186 нарушений и оформили 227 протоколов об административных правонарушениях. Чаще всего выявляли самовольное занятие лесных участков — 129 протоколов. Также зафиксировано 38 нарушений правил пожарной безопасности, 34 — санитарной безопасности и 9 случаев незаконной рубки лесных насаждений.

Общая сумма назначенных штрафов составила 12 040,0 тыс. рублей. За нарушение правил пожарной безопасности начислено 5 277,5 тыс. рублей, санитарной безопасности — 2 910,0 тыс. рублей, за самовольное занятие участков — 3 744,0 тыс. рублей, за незаконную рубку — 23,5 тыс. рублей. Фактически взыскано 12 916,9 тыс. рублей, из них 7 545,2 тыс. рублей — за нарушения пожарной безопасности.

Кроме того, в счет возмещения вреда окружающей среде взыскано 2 657,2 тыс. рублей. Наибольшая сумма — 2 058,6 тыс. рублей — приходится на случаи самовольного занятия лесных участков. Работа по выявлению и пресечению нарушений продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.