В Подмосковье с марта 2026 года ограничат продажу алкоголя в общепите МКД до двух часов в сутки

С 1 марта 2026 года в Подмосковье вступает в силу закон, ограничивающий продажу алкогольной продукции в заведениях общепита, находящихся в многоквартирных домах. Теперь продажа алкоголя будет разрешена только два часа в сутки — с 13:00 до 15:00. Ограничение распространяется на все объекты общепита в МКД, кроме ресторанов.

По предварительным данным, новые правила затронут более 450 заведений региона. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что меры направлены на защиту прав жителей на тишину и безопасность, особенно в случаях, когда торговые точки расположены во дворах.

С 1 сентября 2025 года в регионе уже действует запрет на продажу алкоголя во дворах МКД. Лицензии на розничную торговлю спиртным могут получить только магазины с входом со стороны улицы, находящиеся не далее 30 метров от проезжей части, либо объекты во встроенно-пристроенных помещениях к МКД.

Также с 1 сентября прошлого года действовали временные ограничения: продажа алкоголя в заведениях общепита МКД (кроме ресторанов) была разрешена с 8:00 до 23:00. С марта 2026 года требования ужесточаются. Дополнительно во всех муниципалитетах установлены зоны запрета: продажа алкоголя запрещена в торговых объектах, расположенных ближе 100 метров к образовательным учреждениям и от 15 до 70 метров к медицинским организациям.

Соблюдение новых требований контролируют инспекторы минсельхоза, сотрудники органов местного самоуправления и МВД. За нарушения составляются административные протоколы, часть которых уже направлена в суд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.