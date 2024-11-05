В Подмосковье с 8 ноября начнется отбор проектов мелиорации для возмещения затрат

С 8 ноября министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области начинает прием документов для выплаты региональной субсидии на проведение культуртехнических мероприятий. Получателем меры поддержки могут стать сельхозтоваропроизводители и организации АПК, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Субсидия предусматривает возмещение до 50% от понесенных затрат, с учетом предельной стоимости работ за 1 гектар вводимых в оборот земель, на проведение культуртехнической мелиорации.

Для получения необходимо соблюсти ряд условий: иметь в наличии согласованный проект, на момент подачи заявления завершить работы по вводу земель в сельскохозяйственный оборот, а также подтвердить отсутствие задолженности перед бюджетом Московской области.

Подать заявку для выплаты региональной субсидии на проведение культуртехнических мероприятий можно будет на портале предоставления мер государственной финансовой поддержки в срок до 15 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.