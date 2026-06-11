В Подмосковье с 2027 года усилят меры против кибермошенников

Новые законодательные меры по борьбе с кибермошенничеством вступят в силу с 2027 года и усилят ответственность банков и операторов связи. Изменения предусматривают возврат похищенных средств, ограничение числа банковских карт и создание базы мошеннических операций, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

С 2027 года банки будут обязаны полностью возмещать клиентам средства, похищенные через взлом онлайн-банка с использованием вредоносных программ. Закон «Антифрод 2.0» уже принят Государственной думой.

С согласия клиента банк сможет проверять устройство, с которого проводится операция, на наличие вредоносного программного обеспечения. При выявлении угрозы операцию отклонят и предложат выполнить платеж с другого устройства или в офисе банка.

Также создадут базу данных о мошеннических операциях. Информация о человеке будет храниться один год при первом попадании и три года при повторном. Досрочное удаление возможно по сообщению правоохранительных органов о прекращении уголовного преследования. Гражданин сможет оспорить включение в базу.

Кроме того, одному человеку разрешат иметь не более 20 платежных карт во всех банках. Операторов связи обяжут выявлять мошеннические звонки и введут финансовую ответственность за их пропуск. Если произойдет хищение, ущерб возместит банк или оператор — в зависимости от того, кто не выполнил свои обязанности. Механизм компенсации для операторов утвердит правительство по согласованию с Банком России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что биометрия потихоньку проникает в жизнь людей, она обеспечивает удобство.

«Когда человеку удобно и комфортно, внедрение будет идти быстрее: телефон ли это, биометрический ли замок это дверной, банковские чаты, еще какие-то сервисы», — сказал Воробьев.