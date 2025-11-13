В Подмосковье с 2021 года создано более 140 тысяч новых учебных мест в школах

Как сообщила депутат Мособлдумы от «Единой России», председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, за этот период также создали почти 40 тыс. мест в детсадах.

«С 2021 года построены и открыты 168 школ и пристроек на более чем 141 тыс. мест и 117 детсадов на почти 40 тыс. мест. В 2026 году планируем открыть еще 17 школ на около 13,5 тыс. мест, 16 детсадов — на 3,5 тыс. мест», — рассказала Линара Самединова.

Строительство новых образовательных учреждений — важнейшая часть Народной программы партии, отметила парламентарий. Всего в сфере образования от граждан поступило чуть более 1,2 тыс. наказов, к настоящему моменту выполнены 973 из них. Среди основных тем наказов, помимо строительства новых объектов, —капремонт и переоснащение образовательных учреждений, повышение качества образования, развитие мер поддержки педагогов и учащихся.

Мерами поддержки с 2021 года воспользовалось более 22 тыс. педагогов Подмосковья, сообщила Линара Самединова. В регионе благодаря инициативам «Единой России» и правительства для них предусмотрен целый комплекс мер поддержки: соципотека и бюджетная ипотека, компенсация аренды жилья, программа «Земский учитель», пособия молодым специалистам и ряд других.

Помимо этого, в Московской области активно поощряют лучших педагогов. В частности, проводятся конкурсы на присуждение премии губернатора «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов», «Лучший по профессии в сфере образования», областные конкурсы «Учитель года Подмосковья» и «Воспитатель года Подмосковья».

Ранее секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в 2026 году на капремонт объектов образования планируется выделить около 35 миллиардов рублей. Всего будет отремонтировано более 100 объектов: школы, детсады, колледжи и объекты дополнительного образования.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.