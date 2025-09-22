В Подмосковье с 1 октября будут маркировать спортивное питание

В современном мире популярность здорового образа жизни, физической активности и спорта постоянно растет. Соответственно увеличивается спрос на специализированную пищевую продукцию, предназначенную для питания спортсменов и активных людей. Такая продукция должна соответствовать высоким стандартам качества и безопасности, чтобы обеспечить здоровье потребителей. В связи с этим с 1 октября 2025 года введена обязательная маркировка всей спортивной продукции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Обязательная маркировка предполагает, что каждая упаковка товара будет иметь уникальный код, который можно отслеживать в системе «Честный знак». Это позволит убедиться в подлинности продукции, исключить попадание на рынок контрафактных и небезопасных товаров. Система также станет инструментом выявления недобросовестных производителей и поставщиков, так как благодаря прозрачности цепочки поставок будет проще контролировать качество все продукции.

Для того чтобы подготовиться к новым требованиям, производителям необходимо выполнить несколько важных шагов. Первым этапом является получение электронной подписи на руководителя или директора компании, что нужно для регистрации в системе «Честный знак». Далее необходимо настроить электронный документооборот и начать передавать универсальные передаточные документы, содержащие коды маркированных товаров. Это обеспечит автоматическую передачу всей необходимой информации о продукции. Также важно выбрать подходящий способ нанесения кодов на упаковку, который будет соответствовать особенностям продукции и объемам производства. Не менее важно подготовить торговое оборудование и программное обеспечение для работы с маркированным товаром. Кроме того, потребуется провести подготовительные работы на производственных площадках для выпуска продукции в соответствии с новыми нормативами.

В ведомстве отметили, что эти меры позволят бизнесу своевременно адаптироваться к новым требованиям законодательства, избежать штрафных санкций и повысить доверие потребителей. Внедрение системы маркировки создаст прозрачную и безопасную цепочку поставок спортивного питания, что соответствует принципам борьбы с контрафактом и улучшении качества продукции на рынке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.