В Подмосковье с 1 ноября стартует обязательная маркировка масел и кормов для животных

С 1 ноября начинают действовать новые обязательные этапы маркировки в системе «Честный знак» для двух ключевых категорий товаров — пищевых растительных масел и кормов для домашних животных. Эти меры направлены на усиление прослеживаемости и контроля за оборотом данных товаров, повышение их подлинности и защиты потребителей от фальсификата. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Для производителей и продавцов растительных масел это означает необходимость начала передачи сведений о выводе продукции из оборота. С указанной даты всем участникам потребуется сообщать в систему «Честный знак» данные о каждой реализованной единице масла через кассовое оборудование, а также отражать все операции с продукцией, используемой в общепите или производстве. При этом вводится обязательный электронный документооборот: при передаче права собственности на масло необходимо формировать универсальный передаточный документ в объемно-сортовом формате, содержащем GTIN (глобальный торговый номер) и объем в литрах, а также указывать сорт масла. Это позволяет точно фиксировать объем и сорт продукции на каждой единице, что повышает уровень контроля и исключает возможность незаконного оборота.

В тот же день стартует новый этап маркировки кормов для домашних животных. Он предусматривает сверку объемов, внесенных в систему «Честный знак», с данными ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий». Разница между заявленными объемами и фактическими не должна превышать 5%.

Напомним, что схема маркировки сухих и влажных кормов начала внедряться в два этапа с 2024 года, а с 1 сентября 2025 года введен переход на объемно-сортовой учет. Сегодня участники оборота обязаны вести учет наименований и объемов по каждой продукции, а не только по уникальным кодам, что позволяет обеспечить более точную прослеживаемость.

В ведомстве отметили, что эта система значительно повышает прозрачность рынка, способствует выявлению и исключению нелегальных товаров, а также укрепляет доверие потребителей. В случае блокировки товара, причина ограничения будет автоматически отображаться при сканировании на кассе, а также ее можно уточнить через мобильное приложение «Честный знак» или обратившись в техническую поддержку системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.