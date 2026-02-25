В Подмосковье рубки ухода в лесах выполнили с опережением плана

В лесах Подмосковья специалисты досрочно выполняют рубки ухода в молодняках при отсутствии пожароопасного периода. К 1 марта 2026 года при плане 25 гектаров уже обработано почти 40 гектаров, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Работы ведутся с опережением календарного графика. Показатели первого квартала превышены почти в полтора раза. В ведомстве отмечают, что благоприятные зимние условия позволяют наращивать темпы без ущерба для качества лесохозяйственных мероприятий.

Осенью 2025 года парк предприятия пополнили два катка-осветлителя КОК-2. До 1 марта 2026 года ожидается поставка еще двух машин. Обновление техники позволило увеличить производительность и выполнять годовые задачи в более сжатые сроки. Один каток способен обрабатывать до 2–3 гектаров за смену в зависимости от рельефа, что значительно быстрее работы бензопилами и кусторезами.

Зимний уход также способствует защите хвойных пород. Каток не срезает растительность, а прижимает ее к почве, формируя естественный мульчирующий слой. Это защищает корневую систему ели и сосны от вымерзания и помогает сохранять влагу весной.

Промерзший на 15–20 сантиметров грунт обеспечивает проходимость техники по сырым и заболоченным участкам, куда летом доступ ограничен. При этом повреждение почвенного покрова минимально, что способствует устойчивому развитию насаждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.