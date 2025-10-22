В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину с патронами к огнестрельному оружию

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали гражданина, у которого при себе имелись патроны к огнестрельному оружию ограниченного поражения. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

В ночное время суток находившиеся на маршруте патрулирования стражи правопорядка в селе Молоково обратили внимание на иномарку, водитель которой попытался скрыться при виде автоэкипажа Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны приняли решение выяснить причину подозрительного поведения и в результате непродолжительной погони блокировали транспортное средство. В ходе беседы юноша признался, что хранит при себе коробку с патронами и два магазина от огнестрельного оружия ограниченного поражения, владельцем которого не является.

24-летний уроженец столицы задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.