В Подмосковье росгвардейцы обеспечили правопорядок на Рождество Христово

Более 400 военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных структур региона обеспечили безопасность при проведении мероприятий во всех городских округах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Московской области напомнили владельцам оружия о запрете его ношения на массовые и публичные мероприятия, а также напомнили об обязанности соблюдать правила хранения и использования оружия.

Грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.