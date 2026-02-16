В Подмосковье родители могут заказать справку об обучении в школе онлайн

В школах Подмосковья появилась возможность получать справки об обучении в электронном виде через личный кабинет в приложении «Моя школа», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Родители и законные представители учащихся школ Подмосковья теперь могут заказывать справки об обучении онлайн. Для этого необходимо воспользоваться приложением «Моя школа» или его веб-версией: в разделе «Профиль» выбрать пункт «Справки об обучении». В веб-версии кнопка заказа находится в меню личного кабинета слева.

Электронные справки формируются автоматически и подписываются электронной цифровой подписью, что ускоряет получение документов и экономит время. Такие справки требуются для оформления льгот, социальных выплат, подтверждения статуса учащегося в медицинских учреждениях, а также при зачислении в кружки, секции и для органов опеки.

Заказать не более пяти справок в день на каждого ребенка может только родитель со статусом «Законный представитель». Если в базе школы родитель указан как доверенный представитель, функция заказа справки будет недоступна, пояснили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.