В Подмосковье режим паводка ввели на месяц раньше положенного

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в этом году ввела режим паводка практически на месяц раньше обычного, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

«У нас комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в этом году ввела режим паводка практически на месяц раньше обычного. Обычно у нас он проходит с апреля по май. И, несмотря на то что есть прогнозы Росгидрометцентра по маловодью и низкому уровню заполнения водохранилищ, есть три условия нормального прохождения паводкового периода», – сказал Мосин на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Он перечислил, что первое — это соблюдение проходимости русел водоемов. Второе — это контроль за состоянием гидротехнических сооружений. И третье — это нормальное количество осадков.

«У нас в этом году максимальный снежный покров был в декабре 2024 года — 21 сантиметр. По сравнению с 24 годом – это 65 сантиметров за такой же период времени. И промерзание почвы всего 25 сантиметров глубины, в 24 году было 54 сантиметра», – рассказал министр.

Мосин заключил, что из-за таких погодных особенностей в 24 году пришлось столкнуться с большими вызовами по части подтоплений.

«У нас было более 1,5 тыс. участков СНТ и домовладений подтоплено и 47 участков дорог. Паводок затронул в большом объеме 12 муниципалитетов Московской области», – заключил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что юго-восточные округа региона, в частности Луховицы, оказались подвержены подтоплениям, властям необходимо усилить работу по устранению соответствующих проблем.